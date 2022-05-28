مرافق سمير صبري يروي اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل

روى عيد نور الدين المرافق الشخصي للفنان المصري سمير صبري اللحظات الاخيرة في حياة النجم الراحل.

وقال نورالدين في لقاء قناة الحياة المصرية أن سمير صبري توفي صباح الجمعة، موضحا أنه بدأ بقراءة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر، ثم توضأ وصلى، وعاد لقراءة القرآن قبل أن يحتسي كوبا من اليانسون، وتم تنظيف جرح في جسده، كما تناول الدواء.

وأشار إلى أن الفنان الراحل ذهب إلى النوم في الساعة السابعة صباحا، وقال "وفي تمام الساعة التاسعة والنصف حاولت ايقاظه للرد على هاتف من المنتج صفوت غطاس لكنه لم يستجب، فطلبت طبيبا من الفندق المقيم فيه والذي ابلغني أنه توفى.

المصدر: قناة الحياة