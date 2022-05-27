منتج مصري يكشف عن أمنية لازمت الفنان الراحل سمير صبري لسنوات طويلة

كشف المنتج المصري، محمد عشوب، تفاصيل عن فيلم عن حياة "السيد المسيح" عيسى بن مريم، واعتزام الفنان الراحل سمير صبري المشاركة في إنتاجه قبل وفاته.

وقال عشوب، في تصريح لـ القاهرة 24: "دارت مناقشات بيني وبين سمير صبري بشأن الفيلم قبل وفاته بفترة، وبالفعل اتفق سمير على المشاركة في إنتاج الفيلم، ولكنه انسحب بعد فترة نظرا لانشغاله، بالرغم من إعجابه الشديد بالفكرة".

وأشار إلى أن فيلم "السيد المسيح" حلم ظل في ذهن صبري لسنوات طويلة، إذ أراد أن ينتج فيلما عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، يروي الصعوبات التي واجهها المسيح، ولكن كان للقدر رأي آخر، حيث رحل صبري عن عالمنا منذ أسبوع، ولم ير حلمه على أرض الواقع.

وتابع: "الفيلم لم يتوقف وما زلت أعمل على إنتاجه، وسأبذل جهدي لتحقيق حلم صبري في إنتاج فيلم عن السيد المسيح"، مشيرا إلى أنه من المقرر عرضه الفترة المقبلة، ولكن لم يتحدد موعد عرضه بعد.

وأكد عشوب أن الفيلم سيعتمد على العديد من المراجع والكتب الدينية ليظهر بشكل واقعي، وستكون ميزانيته ضخمة ليكون الفيلم الأول عن رحلة المسيح.

المصدر: "القاهرة 24"