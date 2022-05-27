بعد قضية الفنانة شيرين.. لماذا تشكل الحياة الشخصية للمشاهير وجبة دسمة للمتابعين؟

سلّط برنامج "ناس أونلاين" الضوء حول الحياة الشخصية للمشاهير واهتمام الجمهور بملاحقة تفاصيلها على خلفية قضية المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الملحن حسام حبيب.

وأوضح الناقد الفني، محمد نبيل، أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من الحياة الشخصية للمشاهير مادة دسمة للتداول، كما أن المواقع والصحف الفنية تحاول كسب الجماهيرية وحصد المتابعات من خلال نشر الأخبار بما يخص حياة الشخصيات العامة الخاصة، معتبرا أن هذا رد فعل طبيعي لاهتمامات الشارع بهذه النوعية من الأخبار.

بدوره قال الدكتور جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي، إن سبب الإقبال من الجمهور حول هذه الأخبار يأتي من باب إشباع فضول المتابع، ولكونه يحب الأخبار الخفيفة التي تحقق المتعة بعيدا عن الثقافة، معتبرا أن هناك الكثير من المشاهير والشخصيات العامة تتقصد نشر حياتها الشخصية للعلن لاعتبارات تتعلق بتحقيق الشهرة، وكسب المتابعات، وإعادة نفسها تحت دائرة الضوء عندما تشعر أن وهجها بدأ يخفت.

المصدر: RT