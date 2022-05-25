تركيا تلغي حفلات لموسيقيين أكراد "معارضين"

أعلن المغني الكردي، نيازي قويونجو، نجل الموسيقي الراحل، كاظم كويونكو، أمس الثلاثاء، عن إلغاء حفلته الموسيقية من قبل بلدية منطقة "بنديك" في إسطنبول.

وكتب قويونجو في حسابه على موقع "إنستغرام" أن السبب في الإلغاء، وفقا لإدارة البلدية، التي ينتمي عمدتها لحزب العدالة والتنمية الحاكم، هو أنه "من غير المقبول أن يقوم موسيقي لا يشارك قيم ومبادئ البلدية بإقامة حفل موسيقي في ساحة بنديك". وتابع قويونجو: "سنستمر في غناء أغانينا بصوت عال معا".

وكان قويونجو قد دعا الناس لحضور تجمع حاشد نظمه حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، في 21 مايو.

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يأتي ذلك عقب إلغاء حفل آخر لموسيقي "معارض" آخر، أبولاس ليرمي، من منطقة البحر الأسود، وتم إلغاء حفلتين من حفلاته القادمة، عقب إقامته حفلا موسيقيا في حدث نظمته بلدية إسطنبول الحضرية بقيادة المعارضة، 19 مايو الجاري، حيث ألغت بلدية باموكالي الحفل الموسيقي الذي كان سيقيمه ليرمي في مقاطعة دنيزلي، 29 مايو، وحفل موسيقي آخر كان سيقام في بوستانجي باسطنبول، 11 يونيو.

كذلك صدرت مؤخرا عدة قرارات بإلغاء حفلات فنية لموسيقيين أكراد، كان من بينها حفل للفنانة الكردية، أينور دوغان، وللفنان، متين كمال كهرمان.

المصدر: زمان التركية