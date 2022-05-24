تحقق لليوم الثاني.. أول تعليق للفنانة المصرية غادة إبراهيم بعد أزمة جنازة سمير صبري (فيديو)

علقت الفنانة المصرية غادة إبراهيم على الجدل بعد خلاف مع إحدى الإعلاميات في جنازة الراحل سمير صبري، وذلك بعد خضوعها للتحقيق في مقر نقابة المهن التمثيلية لليوم الثاني على التوالي.

وقالت غادة إبراهيم في تصريح لموقع "القاهرة 24" المصري: "أنا جيت الجلسة الثانية في التحقيق وكدا خلصت اللي عليا ومفيش جلسات تاني، ومنتظرة القرار وأنا معايا ربنا لأني مغلطش في أي حد ومتخانقتش مع أي فنانة، ولكن التحقيق حصل لأن الجنازة تخص شخص ذو قيمة مثل سمير صبري ولو كانت جنازة شخص آخر مش هيحصل كل ده".

وأثارت أزمة غادة إبراهيم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما زعمت في جنازة الفنان سمير صبري أن هناك إعلامية منعتها من صعود الأتوبيس المخصص لنقل الفنانين إلى الإسكندرية لمرافقة جثمان الراحل لدفنه هناك.

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وقررت نقابة المهن التمثيلية تحويل غادة إبراهيم للتحقيق وإيقافها عن العمل، وبالفعل تم التحقيق معها يوم الاثنين واستمر لأكثر من 3 ساعات واستكمل التحقيق اليوم الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي.

هذا، وتنتظر الفنانة المصري غادة إبراهيم القرار النهائي.

وأكدت غادة إبراهيم في تصريح سابق أنها لم تسئ للفنانة إلهام شاهين، بل خلافها كان مع إحدى الإعلاميات، وصرحت بنها تعلم جيدا أنها صاحبة حق.

كما أكدت أنها أنا واثقة في عدل القضاء المصري، وعدل نقابة المهن التمثيلية ومستشارين النقابة.

المصدر: موقع "الاقهرة 24" المصري