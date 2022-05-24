إقامة حفل مجاني للموسيقى الكلاسيكية الروسية في الساحة الحمراء بمناسبة يوم الأبجدية السلافية

يقام مساء يوم 24 مايو في الساحة الحمراء بموسكو الحفل الكبير للموسيقى الكلاسيكية بمناسبة الاحتفال بيوم الأبجدية السلافية وإحياء ذكرى القديسيْن السلافيين كريل وميثوديوس.

وذلك بمشاركة الأوركسترا السيمفونية الوطنية الروسية للشباب وقائد الأوركسترا فاليري جيرجيف، عازف البيانو دينيس ماتسوف، مغنية الأوبرا أنو خيبلا غيرزمافا، مغني الأوبرا إيلدار عبد الرزاقوف ونجوم آخرين من المسرح الكلاسيكي الروسي.

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أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كونسيرت" الموسيقية الروسية. وقال إن بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل سيفتتح الحفل بكلمة ترحيب.

ويتضمن برنامج الحفل أعمالا موسيقية كلاسيكية لها علاقة بالماضي التاريخي لروسيا، وبينها مؤلفات الموسيقيين كاستاليسكي، غلينكا، تشايكوفسكي، ريمسكي- كورساكوف، راخمانينوف، سكريابين.

وتشارك في الحفل جوقة موسكو الموسيقية السينودية والجوقة الأكاديمية الروسية وجوقة "سفيشنيكوف" الأكاديمية والجوقة الكبيرة للغناء الجماعي وغيرها من الفرق الموسيقية.

يذكر أن روسيا تحتفل كل عام في 24 مايو بيوم إحياء ذكرى مبدعي الأبجدية السلافية القديمة، القديسيْن كيريل وميثوديوس. وأصبح هذا اليوم منذ عام 1991 عيدا رسميا الدولة الروسية يرمز إلى الوحدة الروحية للشعوب السلافية والأرثوذكسية.

يذكر أن الحفل سيبدأ الساعة 19.00، ودخول الساحة الحمراء متاح لكل من يريد مشاهدة الحفل.

المصدر: تاس