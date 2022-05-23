أحدث ظهور للفريق أحمد شفيق في عزاء الفنان المصري سمير صبري (صورة + فيديو)

أفاد موقع "المصري اليوم" بأن الفنانين توافدوا مساء يوم الاثنين على عزاء الفنان الراحل سمير صبري والذي وافته المنية يوم الأحد عن عمر ناهز الـ 56 عاما بعد صراع مع المرض.

وذكر الموقع المصري أن عددا كبيرا من النجوم والشخصيات العامة حرصوا على تقديم واجب العزاء، من بينهم الفريق أحمد شفيق في أحدث ظهور له منذ فترة طويلة.

كما حضر العزاء الإعلامية بوسي شلبي، وبشرى، يسرا، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لبنى عبد العزيز، نبيلة عبيد، صابرين، المذيعة إيناس جوهر، رانيا فريد شوقي، شريف منير، إسعاد يونس، وغيرهم من المشاهير.

ورحل سمير صبري بعد تدهور حالته الصحية، تاركا وراءه إرثا من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، وحضر عدد كبير من النجوم جنازة الراحل، من بينهم إلهام شاهين، ويسرا، أحمد السقا، سميرة أحمد، ونادية الجندي.

بعد غياب طويل.. أحمد شفيق يظهر في عزاء الفنان سمير صبري | صورhttps://t.co/CCMHYrRIgSpic.twitter.com/MBM2b28oWQ — الأقباط اليوم (@coptstoday) May 23, 2022

الفريق أحمد شفيق يؤدي واجب العزاء في الفنان #سمير_صبريpic.twitter.com/A0kvwfYgxQ — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) May 23, 2022

المصدر: موقع المصري اليوم