قاعدة جديدة مقترحة لكتابة أسماء "الرب" والأنبياء باللغة الروسية

صرح سيرغي كرافتسوف، وزير التربية والتعليم في روسيا الاتحادية بأن القواعد الجديدة للتهجئة الروسية تتوخى كتابة كلمة "الرب" بحرف كبير في بدايتها.

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ولفت وزير التعليم الروسي في تصريحه إلى أن "قواعد التهجئة وعلامات الترقيم الروسية تم اعتمادها في عام 1956 ولم تنظم قواعد كتابة الكلمات المتعلقة بالمجال الديني ولا بأي حال".

وفي السياق، أشار الوزير الروسي إلى أن "مسودة قواعد التهجئة الروسية الجديدة تقترح ما يلي: من الضروري كتابة كلمة (الرب) بحروف كبيرة، وبالمثل بأحرف كبيرة كتابة أسماء الرسل والأنبياء والقديسين".

المصدر: RT