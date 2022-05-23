موسكو تشهد احتفالات واسعة النطاق بمناسبة يوم الثقافة السلافية

يشهد المعرض الروسي لإنجازات الاقتصاد الوطني( في دي إن خا) في 22 – 24 مايو احتفالات واسعة النطاق بمناسبة يوم الثقافة والأدب السلافيين. صرح بذلك ناطق باسم عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين.

وقد وضعت إدارة المعرض وبلدية موسكو برنامجا خاصا لزواره وضيوفه، بما في ذلك إلقاء محاضرات في تاريخ الأبجدية الروسية واللغة الروسية القديمة والخط الروسي القديم.

وقدعقدت يوم 22 مايو ندوة تعليم اللغة السلافية الكنسية القديمة التي تستخدم حاليا عند إقامة القداس في الكنائس المسيحية الأرثوذكسية. وقد تولى الإشراف على المؤتمر حافظ المخطوطات الروسية القديمة ومدرّس اللغة السلافية الكنسية نيقولاي بوتسكيخ.

وحسب نائبة عمدة موسكو ناتاليا سيرغونينا فإن معرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) شهد منذ 3 أعوام افتتاح مركز الأدب السلافي "الكلمة". ومنذ ذلك الحين تحوّل المركز إلى إحدى أكثر ساحات المعرض شعبية.

المصدر: تاس