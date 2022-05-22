الكاتب الليبي محمد النعاس يفوز بجائزة البوكر للرواية العربية 2022

فاز الكاتب الليبي محمد النعاس بجائزة البوكر للرواية العربية لهذا العام في دورتها 15 عن روايته "خبز على طاولة الحال ميلاد".

وقالت "الجائزة العالمية للرواية العربية" إن رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" اختيرت من قبل لجنة التحكيم، باعتبارها أفضل عمل روائي نشر بين 1 يوليو 2020 و30 أغسطس 2021.

مبروك للكاتب محمد النعاس على فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2022 عن روايته "خبز على طاولة الخال ميلاد": https://t.co/S2dVTiVBT7#الرواية_العربية2022pic.twitter.com/dzWCeQg5JP — International Prize for Arabic Fiction (@Arabic_Fiction) May 22, 2022

ووقع اختيارها من بين 6 روايات في القائمة القصيرة لكتاب من الإمارات وعُمان وليبيا والكويت ومصر والمغرب، وتقدر قيمتها المالية بـ50 ألف دولار أمريكي.

وحسب المنظمة فإن الرواية الصادرة عن دار رشم للنشر والتوزيع فازت بالجائزة خلال فعالية نظمت في أبوظبي، ستحظى بتمويل لترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرصة الترويج لها على المستوى العالمي وتحقيق زيادة في مبيعاتها.

وقال رئيس لجنة التحكيم التونسي شكري المبخوت في تعليقه على الرواية، إنها رواية تقع في صلب التساؤلات الثقافيّة الكونيّة حول قضايا "الجندر" من خلال نقد دقيق وعميق للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعي، لكنها منغرسة، في آن واحد، في بيئتها المحلية والعربية بعيدا عن التناول الإيديولوجي المسيء لنسبية الرواية وحواريتها.

ويعد محمد النعاس، ثاني أصغر كاتب يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية، وهو قاص وكاتب صحفي ليبي من مواليد 1991، حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس عام 2014، وصدرت له جموعة قصصية "دم أزرق" في عام 2020، و"خبز على طاولة الخال ميلاد" في 2021.

المصدر: وسائل إعلام