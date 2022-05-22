الفنانة المصرية شريهان مشيدة بمحمد صلاح: فخر المصريين والعرب والعالم أجمع

أشادت الفنانة المصرية شريهان بفوز قائد منتخب مصر محمد صلاح بجائزتين، هما الأكثر تسجيلا للأهداف والأكثر صناعة لها هذا الموسم، في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته الكروية.

ونشرت شريهان صورة لصلاح عبر "تويتر"، قائلة: "ونعم الابن والمواطن والإنسان.. فخر المصريين والعرب والعالم أجمع.. حماك الله ورعاك وحفظك بعينه التي لا تنام ولا تغفل أبدا".

ونعمة الإبن والمواطن والإنسان .. فخر المصريين والعرب والعالم أجمع .. حماك الله ورعاك وحفظك بعينه التي لاتنام ولا تغفل أبداً. 🤍🤍🤍 #مصر#محمد_صلاحpic.twitter.com/nacCcoZNg8 — Sherihan (@Sherihan) May 22, 2022

المصدر: RT