 
مباشر

الفنانة المصرية شريهان مشيدة بمحمد صلاح: فخر المصريين والعرب والعالم أجمع

الثقافة والفن

الفنانة المصرية شريهان مشيدة بمحمد صلاح: فخر المصريين والعرب والعالم أجمع
Gettyimages.ru
محمد صلاح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2sk

أشادت الفنانة المصرية شريهان بفوز قائد منتخب مصر محمد صلاح بجائزتين، هما الأكثر تسجيلا للأهداف والأكثر صناعة لها هذا الموسم، في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته الكروية.

ونشرت شريهان صورة لصلاح عبر "تويتر"، قائلة: "ونعم الابن والمواطن والإنسان.. فخر المصريين والعرب والعالم أجمع.. حماك الله ورعاك وحفظك بعينه التي لا تنام ولا تغفل أبدا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا