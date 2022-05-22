مصر.. إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي بعد صدمه 4 أشخاص بسيارته

قررت جهات التحقيق في مصر، إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، المتهم بالتسبب في حادث مروري مروع أسفر عن 4 إصابات بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري.

وتناقلت وسائل إعلام مصرية محلية أقوال المصابين في الحادث الذين أوضحوا أنهم فوجئوا بسيارة الفنان هريدي تصطدم بسيارتهم من الخلف، عندما أبطأوا السرعة لاجتياز أحد المطبات على الطريق، لافتين إلى السرعة الكبيرة التي كان يسير بها هريدي.

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن حالات المصابين تتمثل في كسر في الجمجمة لدى الأول، وكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية) للثاني، وكسر في الحوض للثالث، وكسر في الذراع وبعض الخدوش للرابع، فيما أصيب الفنان هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وحالته مستقرة.

بدوره، قال هريدي إنه فوجئ بالسيارة أمامه في الطريق وحاول تفاديها إلا أنه لم ينجح في ذلك، مؤكدا عدم تعمده الاصطدام بها.

وحسب المصادر المصرية، خضع الفنان هريدي لإجراء تحليل الدم، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على السيارات الموجودة في الحادث المذكور، لعرضها على مهندس مختص وفحصها، كما طلبت الأجهزة الأمنية المختصة بإجراء التحريات والملابسات حول الحادث.

المصدر: "القاهرة 24"