أوضح سبب انفصاله عن خطيبته العراقية.. حازم شريف: أرفض الزواج بفنانة

كشف المطرب السوري حازم شريف، نجم برنامج "أراب آيدول"، تفاصيل انفصاله عن خطيبته، الإعلامية العراقية سبا المبارك.

وقال شريف في لقاء تلفزيوني إنه لم ينفصل عن خطيبته بسبب الخيانة كما صرحت الأخيرة، وأضاف: "علاقتنا لم يسودها التفاهم بل سادتها كثرة الخلافات وهي ربطت انفصالنا بالخيانة لأنها لم تستطع تقبل الانفصال وأتفهم هذا الموضوع وردة فعلها".

وأشار إلى أنه لا مانع من الارتباط مجددا، لكنه يرفض الزواج من فنانة لأن طبيعة عملها ستحول بينها وبين الاعتناء بالمنزل والأولاد.

ويرى شريف أن زواج الفنانين لا يستقيم مع التركيز على تكوين عائلة، مؤكدا أنه لا يمانع زواجه من فنانة في حال كان عمله بعيدا عن الفن.

المصدر: "الوطن" السورية