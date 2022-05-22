وسائل إعلام تكشف هوية عريس النجمة الشعبية بوسي

كشفت وسائل إعلام مصرية عن هوية العريس الذي سترتبط به الفنانة بوسي، في حفل زفاف يقام اليوم الأحد في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد محدود من نجوم الوسط الفني المقربين فقط.

وتساءل العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن شخصية عريس الفنانة بوسي، وبعد البحث، كشفت وسائل الإعلام، أن العريس هو مصفف الشعر المعروف على مستوى مصر هشام ربيع، أحد أشهر مصففي الشعر الرجالي بمصر، ويعمل مع العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، وشقيق خبيرة التجميل "ناريمان ربيع".

هشام ربيع من مصففي الشعر الذين تجمعهم صداقة قوية بالعديد من الفنانين، وعلى رأسهم أحمد سعد، حمادة هلال، وذلك لما يملكه من فروع عديدة في القاهرة وخارجها، حيث لديه 9 فروع للصالون الخاص به في مصر الجديدة، مدينتي، الرحاب، التجمع، المعادي، التجمع الخامس، المعادي اللاسلكي، المعادي كارفور، والساحل الشمالي.

وتعد هذه الزيجة هي الثانية للفنانة بوسي، حيث تزوجت سابقا من مدير أعمالها.

المصدر: أخبار اليوم