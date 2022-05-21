نجوم الفن في سوريا ينعون الفنان والمهندس محمد وحيد قزق

نعى نجوم الفن في سوريا أمس الفنان ومهندس الديكور محمد وحيد قزق شقيق الفنان فايز قزق ووالد الفنانين وسيم ولوريس قزق، الذي توفي بشكل مفاجئ.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الفنان الراحل وأعلنت وفاته عن عمر يناهز الثالثة والستين عاما، وتفاعل الفنون على صفحاتهم الشخصية.

شارك الفنان تيم حسن ضمن خاصية الستوري في حسابه على "انستغرام" صورة للراحل وكتب عليها: "رحم الله المسرحي القدير الفنان محمد وحيد قزق، تعازي للصديق وسيم قزق وكل العائلة الكريمة".

وشاركت الفنانة أمل عرفة صورة له وعلقت: "عزائي لعائلتك وأحبابك واولادك حبيبتي لوريس ووسيم وللأستاذ فايز قزق، رحل اليوم الفنان مهندس الديكور محمد قزق إلى رحمة الله".

وعبر الفنان يزن خليل في منشور على "انستغرام" عن صدمته وحزنه بخبر الوفاة، وكتب: "فاجعة جديدة وخسارة أخرى لايمكن تصديقها بسهولة".

وشارك الكاتب والصحفي رامي كوسا صورة للراحل وتحدث عن اهتمامه بالمسرح ودعمه للممثلين المسرحيين وكتب:

ومحمد وحيد قزق هو مهندس ديكور ومصمم ديكورات مسرحية، شارك بعدة أعمال مسرحية وكان من المهتمين بالمسرح والفن، وعمل على تقديم المشاريع والعروض لطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية.

المصدر: RT+Social media