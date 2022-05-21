روسيا تشارك في معرض أبو ظبي الدولي للكتب

تعرض الكتب التي أصدرتها دور الطباعة والنشر الروسية الرائدة في جناح "كتب روسيا" بمعرض Abu Dhabi International Book Fair الدولي للكتب الذي ستبدأ أعماله يوم 23 مايو بأبو ظبي.

أفاد بذلك ناطق باسم دار الطباعة والنشر الروسية الإنسانية الموحدة.

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وقال إن روسيا تشارك في معرض "أبو ظبي" للكتب منذ عام 2019. ويقدم جناح "كتب روسيا" العام الجاري عشرات مؤلفات الأدباء الروس، بما فيها الروايات والقصص وكتب الأطفال والشباب وكتب التاريخ وغيرها.

وستسلم كل الكتب المشاركة في المعرض بعد انتهاء أعماله لمكتبة السفارة الروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في المعرض العام الجاري الكُتاب والشعراء وعلماء اللغة والمستشرقون الروس الذين سيلقون على هامش المعرض محاضرات وسيُقيمون حفلات تقديم كتبهم وسيعقدون لقاءات مع القراء.

وقال الناطق إن مشروع "كتب روسيا" يتحقق بدعم من وزارة الرقمنة الروسية، والغاية منه هي ترويج الأدب الروسي وكذلك ترجمة كتب الأدباء الروس إلى لغات أخرى. وقد أشرفت الوزارة بالتعاون مع إدارة الثقافة والسياحة في أبو ظبي على ترجمة ما يزيد عن 20 كتابا روسيا إلى اللغة العربية، وذلك في إطار مشروع "الكلمة" المشترك.

يذكر أن معرض "أبو ظبي" الدولي للكتب هو ساحة دولية تجمع كل عام بين الناشرين ورجال الأعمال الذين يمثلون مختلف بلدان العالم. وقد زار المعرض عام 2021 ما يزيد عن 150000 شخص. وستستمر أعمال المعرض لغاية 29 مايو الجاري.

المصدر: تاس