سعد لمجرد أول فنان عربي يحقق مليار مشاهدة على يوتيوب

أصبح المغني المغربي سعد لمجرد أول فنان عربي وإفريقي يبلغ عتبة المليار مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، من خلال أغنيته "إنت معلم"، ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكسرت أغان عالمية حاجز المليار مشاهدة خلال السنوات الماضية ولم يكن بينها واحدة لفنان عربي أو إفريقي، وأشهر تلك الأغاني "وكا وكا" (2010) للمغنية الكولومبية شاكيرا، و"غم غم ستايل" (2012) للمغني الكوري الجنوبي بساي، والتي تربعت على عرش يوتيوب لسنوات.

وسبق أن دخل لمجرد إلى موسوعة غينيس سنة 2015، بعد نسبة المشاهدة العالية التي حققها فيديو كليب أغنية "إنت معلم"، حيث تخطى الـ20 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أقل من أسبوعين، وبعدها تخطت نسبة مشاهدة العمل الـ41 مليون مشاهدة في أقل من شهر ونصف الشهر.

ونشر كليب الأغنية في 2 مايو 2015، وبلغت حاجز المليار مشاهدة بعد 7 سنوات.

وحصل سعد لمجرد في يوليو 2020على الدرع الماسي لقناة "يوتيوب" بعد بلوغ عدد المشتركين على قناته 10 ملايين.

جدير بالذكر أن أغنية لمجرد حاليا التي جمعته بالمغنية اللبنانية إليسا "من أول دقيقة"، تجاوز عتبة 57 مليون مشاهدة خلال 15 يوما من بثها عبر قناة إليسا على اليوتيوب، واستطاعت في وقت سابق الوصول إلى الترند العالمي.

المصدر: مواقع إخبارية