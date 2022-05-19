نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة: والدي دخل العناية المركزة 4 مرات في شهرين

تحدث الموسيقار المصري أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن حالة والده الصحية، وذلك بعد نقله للمستشفى مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحية.

وقال أحمد أبو زهرة: "نقلناه للمرة الرابعة في خلال شهرين للعناية المركزة بعد ما يرجع البيت وحاولنا نهيأ له كل وسائل الرعاية في البيت بس للأسف الوضع الصحي لا يسمح".

وأضاف أبو زهرة: "المشكلة التي أعاقت علاج والدي في المنزل هي ارتفاع الحرارة وانخفاض نسبة الأكسجين مما أدى إلى صعوبة علاجه في البيت"، لافتا إلى أن "الوضع صعب عليه نفسيا أن يتم نقله مرارة للعناية المركزة".

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واستكمل: "مشاكل والدي بدأت بموضوع كسر الحوض واضطروا يغيروا له مفصل الحوض كاملا والعلاج بدأ في مستشفى خاص في العجوزة ثم للأسف حصل بعض التداعيات نقلناه لمستشفى الجلاء العسكري لعلاج المدنيين، والعلاج على نفقتنا الخاصة ولم يعرض علينا علاج على نفقة الدولة من قبل وزارة الثقافة ونقابة الممثلين تساهم في علاج والدي".

المصدر: "الأهرام"