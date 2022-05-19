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انتقادات لاذعة لنانسي عجرم بعد ظهورها المثير في شوارع بيروت

الثقافة والفن

انتقادات لاذعة لنانسي عجرم بعد ظهورها المثير في شوارع بيروت
Globallookpress Aissa / Source: Xinhua
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تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لسيل من الانتقادات، بعد نشرها فيديو تظهر فيه بوجه أسود، وهي تتجول في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وتظهر نانسي عجرم في الفيديو بينما تسير في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بشعر مستعار مموج وكثيف، ووجه أسمر، حيث كانت تستهدف معرفة ما إذا كان المارة لا يزالون قادرين على التعرف عليها.

وأثار الفيديو سيلا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبة كثيرين للمغنية المعروفة لدى غالبية الجمهور العربي بالاعتذار عما اعتبروها "إهانة وتمييز ضد أصحاب البشرة السمراء".

انتقادات لاذعة لنانسي عجرم بعد ظهورها المثير في شوارع بيروت

وحصل الفيديو على 1.4 مليون مشاهدة، وبحسب ما ورد فيه لم تدل نانسي بأي تعليقات مباشرة على العرق أو معاداة السود.

ووفقا لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني فإن تغيير لون الوجه إلى الأسود يعد تصويرا عنصريا لأصحاب البشرة السوداء واستيلاء على ثقافتهم، فضلا عن أن له تاريخا ممتدا في الشرق الأوسط وخارجه.

المصدر: وكالات

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