انتقادات لاذعة لنانسي عجرم بعد ظهورها المثير في شوارع بيروت

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لسيل من الانتقادات، بعد نشرها فيديو تظهر فيه بوجه أسود، وهي تتجول في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وتظهر نانسي عجرم في الفيديو بينما تسير في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بشعر مستعار مموج وكثيف، ووجه أسمر، حيث كانت تستهدف معرفة ما إذا كان المارة لا يزالون قادرين على التعرف عليها.

وأثار الفيديو سيلا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبة كثيرين للمغنية المعروفة لدى غالبية الجمهور العربي بالاعتذار عما اعتبروها "إهانة وتمييز ضد أصحاب البشرة السمراء".

It’s 2022 and people still think it okay to use blackface as a prank. Nancy, don’t come later and say “I didn’t know it was racist”, this is not an excuse… the first thing that pops out when you search for blackface is racism. https://t.co/IwHymkAjiA — 𓂆 Meryem 🇵🇸🇹🇳 (@hgmeryem) May 17, 2022

Waking up to seeing Nancy Ajram in blackface was not what I expected this morning. The casual racism and anti-Blackness that still permeates the region, this is gross and shameful. — Danny Hajjar داني حجار (@DanielGHajjar) May 17, 2022

وحصل الفيديو على 1.4 مليون مشاهدة، وبحسب ما ورد فيه لم تدل نانسي بأي تعليقات مباشرة على العرق أو معاداة السود.

ووفقا لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني فإن تغيير لون الوجه إلى الأسود يعد تصويرا عنصريا لأصحاب البشرة السوداء واستيلاء على ثقافتهم، فضلا عن أن له تاريخا ممتدا في الشرق الأوسط وخارجه.

المصدر: وكالات