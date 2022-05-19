مصر.. ابنة نجيب محفوظ تشن هجوما على الفنان أحمد حلمي

كشفت ابنة الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، هدى محفوظ حقيقة تحويل سيرة والدها الأديب العالمي الكبير إلى عمل درامي من بطولة الفنان أحمد حلمي.

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وقالت هدى نجيب محفوظ إنه لا توجد حاليا أية مفاوضات بينها وبين المؤلف عبد الرحيم كمال، بخصوص تحويل سيرة والدها إلى عمل درامي، وإن كل هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.

وأضافت هدى نجيب محفوظ، أن "المؤلف عبد الرحيم كمال وأحمد حلمي زاراها من 5 سنوات، لكي يتحدثوا عن تحويل السيرة لعمل فني، وبعد ذلك اختفوا، وجاء عبد الرحيم كمال بعدها بسنتين ونشر تصريحات على لسانه في العديد من المواقع والصحف، بأن قصة حياة والدها ستتحول لعمل درامي"، مشيرة إلى أنه أطلق هذه التصريحات دون الرجوع إليها قبل نشرها.

وأوضحت هدى نجيب محفوظ: "مينفعش أي عمل يتقدم عن سيرة والدي دون موافقتي ومن غير ما أقرأ السيناريو، لازم يرجعوا للورثة، وفي كلام كتير اتقال عن سيرة والدي مش صحيح ومش هرضى بهذا أبدا".

وأضافت ابنة نجيب محفوظ: "هما بيتكلموا دلوقتي عن أن في مفاوضات عن العمل، وده غير صحيح وأنا مش هوافق على كدة".

يشار إلى أن أحمد حلمي، صرح مؤخرا بأن المسلسل عن قصة حياة نجيب محفوظ يتوقف على المفاوضات مع ابنة نجيب محفوظ.

وآخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم واحد تاني، الذي عرض في عيد الفطر المبارك، وحقق نجاحا كبيرا ووصلت إيراداته إلى 40 مليون جنيه، والفيلم من بطولة روبي، أحمد مالك، نسرين أمين، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

المصدر: القاهرة 24