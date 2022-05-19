خبير المكياج محمد عشوب: أزمة دفعت أحمد زكي لمحاولة الانتحار وعندما زرت قبره وجدته مهدما

كشف خبير المكياج العالمي المصري محمد عشوب تفاصيل آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل أحمد زكي قبل وفاته.

كما تحدث عن طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالفنان الراحل، وسر هروب أحمد زكي من الارتباط بعد انفصاله عن هالة فؤاد.

وقال محمد عشوب خلال لقائه مع موقع "القاهرة 24" المصري إن أحمد زكي هو أخي الذي لم تلده أمي، وعشت معه جميع تفاصيل حياته ومعاناته النفسية وصدماته، وعندما ذهبت لزيارة قبره بعد وفاته وجدت القبر مهدما لأن لا أحد يزوره أو يدعوا له، حتى نجله هيثم زكي في حياته لم يزر والده، وها هو هيثم أحمد زكي دُفن مع والده بنفس القبر ولا أحد يسأل عنه.

وأضاف عشوب: "أحمد زكي لم يحب إلا هالة فؤاد في حياته وبالرغم من إعجابه بالمطربة وردة وفريدة فهمي إلا أنه كان يهرب دائما من الارتباط وبعدما قرر الزواج من وردة هرب قبل الشبكة".

وتابع قائلا: "كما أن أحمد زكي واجه العديد من الصدمات النفسية ورأى العذاب في طريقه للشهرة وكان الطريق مليئا بالأشواك، وحاول الانتحار عندما ذهب ليشارك في فيلم مع سعاد حسني وتم رفضه في البداية وكانت هذه المرة الأولى التي حاول بها الانتحار".

أما عن آخر لقاء جمعه بـ أحمد زكي، علق محمد عشوب قائلا: "آخر لقاء بيني وبينه كان في المستشفى وكان مريضا وحالته تدهورت.. نظر لي وابتسم وقال يا ترى هنشوف بعض تاني ولا لا؟ ثم رحل عن عالمنا".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري