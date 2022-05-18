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خلال بث مباشر.. شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي! (فيديو)

الثقافة والفن

خلال بث مباشر.. شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي! (فيديو)
شمس الكويتية
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أثارت الفنانة الكويتية، شمس، جدلا واسعا بعد طلبها الزواج من إعلامي استضافها خلال بث مباشر على الانترنت.

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وفاجأت شمس الإعلامي علي العيسى خلال حديثها معه بطلبها الزواج منه، حيث قالت:"تعال تزوجني إنت"، ليرد عليها "والله أنا موافق"، لتقول له "إحنا على الهواء.. ارفض".

وتعرضت الفنانة الكويتية لانتقادات لاذعة، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسمت الآراء بين من أثنى على عفويتها وتصرفاتها الخالية من التصنع، ومن انتقد جرأتها المبالغ فيها، والتي تجعلها تنسى أنها شخصية عامة ومؤثرة، على حد تعبيرهم.

وكثيرا ما تسعى شمس، البالغة من العمر 42 عاما، لإثارة الجدل بتصرفاتها وتصريحاتها، كما يرى متابعوها أنها "سليطة اللسان" ولا يسلم أحد منه، سواء خلال المداخلات التلفزيونية التي تقوم بها، أو من خلال صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل.

وسبق أن أعلنت الفنانة الكويتية عن موقفها من الزواج، حيث صرحت في أكثر من لقاء عن مواصفات شريك حياتها الذي تتمناه، لكنها صدمت جمهورها بحديثها عن الإنجاب والأمومة.

ففي مقطع فيديو ردت على سؤال حول رغبتها في الأمومة: "لا، لا أرغب أن أكون أما، لو كنت برغب كنت حملت، لكن ما أريد". واعتبر البعض أنها تقصد التصريحات المثيرة للجدل وتتعمد إثارة الجدل بها، ورأى آخرون أنها تحرص على إظهار شخصيتها القوية، لكنها في الواقع ضعيفة جدا.

المصدر: RT

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