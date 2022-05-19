روسيا تشهد إقامة فعالية "ليلة المتاحف" الثقافية التنويرية

سيشارك ما يزيد عن 2000 مؤسسة ثقافية في فعالية "ليلة المتاحف" لسائر روسيا والتي ستقام يوم 21 مايو في كل أنحاء البلاد.

وذلك بدءا من شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقها وانتهاء بمدينة كالينينغراد بأقصى غربها.

أفاد بذلك الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة الروسية.

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وقال الموقع إن ما يزيد عن 2000 مؤسسة ثقافية ستشارك في فعالية "ليلة المتاحف" لسائر روسيا ولن تقام الفعاليات بمختلف أنواعها في المتاحف فحسب بل وفي المسارح ودور الثقافة والمتنزهات والقبب السماوية وحتى في حدائق الحيوان.

ويشار إلى أن دخول غالبية المؤسسات الثقافية في الوقت الذي تقام فيها الفعالية سيكون مجانا. وإضافة إلى ذلك فإن بوابة Культура.РФ للتراث الثقافي والحضاري الروسي ستتيح فرصة لمشاهدة البث الحي للفعاليات في كل أنحاء روسيا.

وستنطلق الفعالية مساء يوم 21 مايو من متحف التاريخ الروسي بموسكو.

يذكر أن "ليلة المتاحف" هي الفعالية الثقافية التنويرية السنوية حيث تعمل المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافة الروسية المشاركة فيها لغاية المساء المتأخر وحتى يعمل بعضها في أوقات الليل. ويتاح لكل من يريد ارتياد الفعالية فرصة لدخول هذه المؤسسة الثقافية أو تلك ببطاقة مجانية. مع شرط أن يسجل اسمه على البوابة الإلكترونية. "Культура.РФ" .

المصدر: تاس