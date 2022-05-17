الفنان محمد صبحي يعلن قرب تقديم مسرحية "ملك سيام" بعد تأجيل عرضها 20 عاما

أعلن الفنان المصري محمد صبحي عن قرب تقديم مسرحية "ملك سيام" التى أجل عرضها منذ 20 عاما.

وكتب محمد صبحي عبر صفحته على "فيسبوك" أن صديقته الكاتبة فاطمة ناعوت هى من شجعته على تنفيذ حلمه المؤجل بتقديم مسرحية "ملك سيام".

وأضاف: "صديقتي الغالية جدا فاطمة ناعوت الكاتبة والشاعرة المبدعة وهى الأم الحنون لمشاكل من حولها والعالم كله، وجهت لي تهديدا ووعيدا ومساندة لكي أقدم مسرحية ملك سيام التي كان المفترض تقدم عام 2002.. أقول لناعوت، الحلم لا يموت، وأعدك قريبا أن أقدم حلمي وحلمك على المسرح ملك سيام".

المصدر: RT