أمبر هيرد تخضع للاستجواب وسط معركة قانونية مع جوني ديب

خضعت الممثلة الأمريكية ،أمبر هيرد، للاستجواب بعد شهادتها في قضية التشهير التي أقامها الممثل الأمريكي جوني ديب ضدها، حيث شكك محامو الأخير بأنه اعتدى عليها جنسيا بزجاجة خمور.

وأقام ديب دعوى قضائية ضد هيرد في محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا بشأن مقال رأي كتبته في ديسمبر 2018 في صحيفة "واشنطن بوست" ووصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".

وقال محامو ديب إن المقال عرض موكلهم للتشهير رغم أنه لم يذكر اسمه قط. المحاكمة الآن في أسبوعها الخامس.

وقامت محامية ديب، كميل فاسكيز، باستجواب هيرد حول مجموعة متنوعة من الحوادث التي قالت إنها تعرضت فيها للاعتداء من قبل ديب.

وكان الاستجواب مكثفا بشكل خاص خلال معركة قانونية في مارس2015 بين الزوجين في أستراليا، وذلك بعد فترة وجيزة من زواجهما، بينما كان ديب يصور فيلما خامسا يسمى "قراصنة الكاريبي".

وتدعي هيرد أنها تعرضت للاعتداء الجنسي خلال تلك المشاجرة. من ناحية أخرى، يقول ديب إنه كان الضحية، وإنه فقد طرف إصبعه الأوسط عندما ألقت هيرد زجاجة فودكا عليه.

وتساءلت فاسكيز عن سبب عدم سعي هيرد للرعاية الطبية، رغم أنها قالت إن قدميها أصيبتا بسبب الزجاج المكسور، وإنها كانت تنزف بعد الهجوم.

وأضافت فاسكيز: "أنت من تعديت على شخص ما بزجاجة في أستراليا، أليس هذا صحيحا يا سيدة هيرد؟".

أجابت هيرد "لم أتعد على جوني في أستراليا".

ثم تساءلت فاسكيز عن سبب كتابة هيرد لسلسلة من كلمات الحب لديب في الأشهر التي تلت الاعتداء عليها.

المصدر: AP