"من ذاكرة الشمال" وثائقي يحمل شهادات عن حرب الخليج

يعرض الفيلم الوثائقي السعودي "من ذاكرة الشمال" للمخرج عبد المحسن المطيري، ضمن أفلام مهرجان أفلام السعودية الشهر المقبل.

ويستعرض الفيلم الوثائقي ما يقارب عشر قصص مختلفة من زوايا اجتماعية في الفترة ما بين 1990-1991 أثناء حرب الخليج أو أزمة الكويت، ويركز الفيلم على ذكريات الحرب في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة.

وتم تصوير العمل في عدة مدن داخل المملكة العربية السعودية، ويستعرض لقطات وصور تعرض لأول مرة ضمن نطاق السينما السعودية ويشارك في الفيلم مايقارب 15 ضيفا يتحدثون عن ذكرياتهم ومواقف متباينة أثناء أزمة الخليج.

وبحسب النقاد يمثل الفيلم عودة للعمل السينمائي من جديد للمخرج عبد المحسن المطيري أحد أهم السينمائيين السعوديين، ممن شاركوا في مجموعة تلاشي السينمائية والتي حققت عددا من الجوائز الخليجية.

وكان قد نشر المخرج عبد المحسن المطيري عبر حسابه الشخصي على "تويتر" فيديو للعرض التشويقي.

اطلاق العرض التشويقي لفيلمي الوثائقي من ذاكرة الشمال شكرا لكل من عمل وساهم في الايمان بالفيلم. 🤎🤎 https://t.co/EohUPv5STb — عبدالمحسن المطيري (@Abudul_m) February 26, 2022

وتنطلق فعاليات مهرجان أفلام السعودية في نسخته الثامنة، اعتبارا من 2 حتى 9 يونيو2022، وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتتضمن لجان التحكيم عددا من الأكاديميين والفنانين الخليجيين العرب والأجانب.

المصدر: صدى البلد