متحف التاريخ الروسي يقيم معرضا للأوسمة الروسية والأجنبية القديمة

افتتح الثلاثاء 17 مايو في متحف التاريخ معرض "الأوسمة الثمينة من مجموعة متحف التاريخ" الذي يعرض أنواطا فخرية روسية قديمة، فضلا عن أوسمة مختلف الدول الأوروبية والأسيوية.

وقالت رئيسة قسم المسكوكات في متحف التاريخ إن المعروضات الكثيرة تعرض لأول مرة، ومن بينها أوسمة من بريطانيا العظمى وبروسيا وفرنسا والنمسا وهنغاريا واليابان وتايلاند ودول أخرى.

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وبين أكثر المعروضات فرادة سلاسل الأوسمة وأوشحتها ونسخ مصغرة للأوسمة تعد من أكثر القطع الأثرية تعقيدا في صناعة الأوسمة والميداليات والقطع النقدية.

وتتاح لكل من يريد الاطلاع على تكنولوجيا صناعة الأوسمة والمجوهرات والتطريز الذهبي فرصة للحصول على المزيد من المعرفة في هذا المجال من خلال مطالعة لمحات تاريخية وتكنولوجية متوزعة جنب المعروضات.

وتتضمن المعروضات 67 قطعة، ومن أهمها وسام القديسة كاترين مع الصليب الأبيض والذي يعود إلى عام 1851. وعادة ما كُرّمت بهذا الوسام السيدات النبيلات لقاء نشاطهن الخيري في روسيا وخارجها وكذلك وسام الرسول القديس أندراوس المدعو أولا والذي منحه إياه الأمير المعظّم قسطنطين قسطنطينوفيتش ( 1865 – 1882).

يذكر أن أعمال المعرض مستمرة لغاية 12 سبتمبر المقبل

المصدر: تاس