إلغاء جائزة منحتها الحكومة الروسية لمخرج مسرحي لتواني

وقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين قرارا يقضي باستبعاد المخرج المسرحي اللتواني، ريماس توميناس، من قائمة الفنانين المستحقين منحهم جائزة الحكومة الروسية في مجال الثقافة.

وقد تم نشر القرار على بوابة المعلومات الحقوقية التابعة للحكومة الروسية. وعلاوة على ذلك فإن مجلس الوزراء الروسي أدخل تعديلات على لائحة الجوائز الحكومية في مجال الثقافة حيث جاء أن قرارا حكوميا بمنح الجائزة يمكن تغييره قبل تسليم الشهادة ونوط الشرف.

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يذكر أن مدير مسرح "فاختانغوف" في موسكو، كيريل كروك، صرح لوكالة "نوفوستي" أن مخرج المسرح، ريماس توميناس أعلن في 9 فبراير الماضي نفسه فنانا حرا، ثم غادر روسيا في أبريل الماضي وانتقل إلى لتوانيا.

جدير بالذكر أن المخادعيْن الروسييْن فلاديمير كوزنيتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (لكزس) تحدثا في 4 مايو الجاري مع توميناس باسم وزير الثقافة الأوكراني حيث اقترحا عليه إخراج مسرحية عن المجرم النازي الأوكراني، ستيبان بانديرا، فوافق على هذا الاقتراح، كما وافق على ممارسة عمل تخريبي في مسرح "فاختانغوف" في موسكو حيث شغل منصب المدير الفني.

فيما أعلن المكتب الصحفي للمسرح في 6 مايو الماضي عن إعفاء ريماس توميناس من منصب المدير الفني للمسرح.

المصدر: تاس