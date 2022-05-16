إسبانيا تقترح استضافة "يوروفيجن - 2023" بدلا من أوكرانيا

أعربت إسبانيا عن استعدادها لاستضافة "يوروفيجن – 2023" بدلا من أوكرانيا.

وذلك في حال عجزها عن إجراء تلك المسابقة الموسيقية الأوروبية في كييف. أعلنت ذلك رئيسة شركة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الحكومية، ماريا إيساغيري.

إقرأ المزيد

وقالت إن شركتها تعتزم تقديم كل دعم لأوكرانيا فيما يتعلق بتنظيم مسابقة العام المقبل إذا اقتضى الأمر.

يذكر أن فرقة Kalush Orchestra الأوكرانية التي قدّمت أغنية "ستيفانيا" فازت بالجائزة الأولى في مسابقة "يوروفجن" التي أقيم دورها النهائي يوم 15 مايو في تورينو الإيطالية، وشغلت بريطانيا المكانة الثانية وبعدها إسبانيا.

يذكر أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي الذي تولى تنظيم المسابقة كان قد أعلن في 25 فبراير الماضي أن روسيا لن تشارك في "يوروفيجن – 22" على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا ولا يمكن أن يشارك المشاهدون الروس في التصويت على أداء الفنانين.

ثم أعلنت شركة الإذاعة والتلفزيون الروسية والقناة التلفزيونية الروسية الأولى عن خروجهما من اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي.

وقررت لجنة التحكيم في المسابقة أن الفرقة الموسيقية الأوكرانية شغلت المرتبة الرابعة فقط، بينما أعطت أصوات المشاهدين في مختلف بلدان أوروبا الفرقة الأوكرانية المرتبة الأولى، ما أثار احتجاجات من قبل بعض الفنانين المشاركين في مسابقة "يوروفيجن".

المصدر: تاس