مصر.. الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يعود إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية

عاد الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة إلى منزله بعد أن تحسنت حالته الصحية، وخروجه من العناية المركزة، بعد الإصابة التي ألمت به وإجراء عملية جراحية في الحوض.

وقالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة في تصريح لـ"صدى البلد"، أن والدها حاليا بخير وعاد إلى المنزل بعد تحسن حالته الصحية نوعا ما، وذلك بعد أن قضى في المستشفى نحو شهر.

وناشدت سحر الجمهور الدعاء لوالدها بالشفاء واستعادة عافيته من جديد ليعود إلى جمهوره وحياته الطبيعية.

المصدر: "صدى البلد"