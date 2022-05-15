ممثلة بديلة ترفع دعوى ضد منتجي مسلسل "لعبة العروش"

رفعت الممثلة البديلة "دوبلير"، كيسي مايكلز، دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة لمسلسل "Game of Thrones" بعد ثلاث سنوات بسبب إصابتها بكسر خطير في كاحلها الأيسر أثناء تصوير العمل.

وبحسب موقع Variety حدثت الإصابة عندما كانت مايكلز تصور مشهدا في الحلقة 3 ضمن مجموعة كبيرة من White Walkers على جانب أسوار القلعة، وتتسلق سطحا مائلا لمواصلة القتال.

ووفقا لوثائق المحكمة، صدرت تعليمات لمجموعة مكونة من 28 ممثلا بديلا كلهم ​​يرتدون زي White Walkers للخروج من السطح، الذي كان ارتفاعه حوالي 12 قدما.

وبحسب الدعوى نزل البدلاء في مجموعات مؤلفة من أربعة إلى خمسة أشخاص، وسقطوا على صناديق من الورق المقوى وحصائر، وبحسب ادعاء مايكلز فإن الصناديق الكرتونية بطبيعتها ليست متينة وتالفة.

وكانت مايكلز آخر ممثلة بديلة تقفز من السطح وتهبط بالقدم أولا، وأجرت عدة عمليات جراحية في قدمها، وتم إدخال صفيحة ومسامير، وخضعت لعلاج فيزيائي طويل ومكثف وعولجت من الاكتئاب والصدمات.

ووفقا للأطباء الذين أدلوا بشهاداتهم في المحكمة فإن حركة مايكلز وقدراتها البدنية تقلصت ولم يعد بإمكانها التزلج أو القفز بالمظلات أو ممارسة الجمباز أو الجري، عدا عن صعوبة قيامها بالتسوق والطهي والبستنة، كما أنها لم تتمكن من العودة إلى العمل منذ وقوع الحادث.

ونفت شركة Fire & Blood Productions ذلك، قائلة إن الصندوق الكرتوني كان "متينا ولم يتم ضغطه عندما صعد أحد الممثلين على المرتبة وتدحرج بعيدا".

وقالت الشركة إن مايكلز لم تقفز من السطح وفقا لتعليمات منسق المشاهد الخطيرة، بل "مثل قلم الرصاص" بطريقة جامدة أو عمودية.

وتطالب مايكلز بتعويض قدره حوالي 5 ملايين دولار.

المصدر:variety