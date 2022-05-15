الفنانة أنغام تتعرض لأزمة صحية تدخل على إثرها المستشفى

أجرت الفنانة المصرية أنغام عمليتين جراحيتين، جراحة دقيقة في الكتف، نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وعملية أخرى في رسغ اليد.

وكشف عبد الرحمن، ابن الفنانة أنغام، عن صورة جديدة لوالدته من المستشفى بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين إثر تعرضها لأزمة صحية، حيث التقط صورة بجوار والدته الراقدة على سرير المستشفى، وشاركها مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستغرام".

وبحسب موقع اليوم السابع استقر الوضع الصحي لأنغام بعد إفاقتها من التخدير الكلى، وستمر بتجربة نقاهة لمدة ستة أسابيع تضطر فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج الطبيعى.

وشاركت عدة فنانات صورة أنغام داخل المستشفى، وكان من بينهن الفنانة التونسية لطيفة التي تمنت الصحة و السلامة لصديقتها حيث نشرت صورة لأنغام عبر خاصية الستوري على "انستغرام".

وطمأنت أنغام جمهورها، حيث أعادت نشر صورتها على "انستغرام"عبر خاصية الستوري، مؤكدة أنها بحالة جيدة وطلبت من متابعيها الدعاء لها ولكل المرضى.

المصدر: اليوم السابع