محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد "نمبر وان"

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، عن بدء تصوير فيلمه الجديد "نمبر وان"، وذلك عن طريق فيديو نشره من كواليس التصوير.

وكتب رمضان بتدوينه على "فيسبوك": "بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح".

وظهر محمد رمضان بالفيديو وهو يؤدي تمرينا لألعاب القوى، فيما يتوقع أن يجسد رمضان شخصية بطل من أبطال ألعاب القوى.

المصدر: RT