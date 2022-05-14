عمليات الإجلاء مستمرة من مدينة ماريوبول!
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قال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية إنه تم إجلاء ما يقرب من 500 شخص من مدينة ماريوبول إلى مدينة بيزيمينوي في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المقر في بيان: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 13 مايو حتى الساعة 8:00 صباحا يوم 14 مايو، تم إجلاء 491 شخصا، من بينهم 63 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينوي بمنطقة نوفوآزوفسكي".
وأضاف البيان، إجمالا، خلال الفترة من 5 مارس إلى 08:00 يوم 14 مايو، تم إجلاء 31781 شخصا من ماريوبول.
المصدر: نوفوستي