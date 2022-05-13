مسلسل تلفزيوني روسي يفوز بجائزة في مهرجان سينمائي أرجنتيني

فاز المسلسل التلفزيوني الروسي Five Plus الذي أنتجته شبكة التواصل الاجتماعي "أودنوكلاسنيكي" الروسية بجائزة مهرجان BUEIFF Web Series الأرجنتيني لقاء أفضل مونتاج تلفزيوني.

جاء ذلك في تقرير صحفي نشره المهرجان الأرجنتيني. وتولت الروسية، دينا شتورمانوفا، إخراج المسلسل. أما المونتاج فيعود إلى الروسي، ألكسندر باك.

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ويروي المسلسل الهزلي قصة شاب وشابة قررا توفير الأموال لحفل الزفاف القادم وتأجير غرفتين في شقتهما.

ستكون الحلقة الأولى من المسلسل متاحة للمشاهدين في بوينس آيرس في 30 يونيو المقبل، مع العلم أن عرضه الأول تحقق في روسيا في مارس 2021. ومنذ ذلك الوقت حصد المسلسل أكثر من 59 مليون مشاهدة على الإنترنت.

وتضم بطولة المسلسل، أرتيوم تسوكانوف الذي قام بأداء دور الشاب (ستاس) ولوكيريا إلياشينكو، التي لعبت دور الشابة (أولغا).

يذكر أن مسلسل الإنترنت الروسي الآخر" الانتقاء الطبيعي" من إخراج الروسي، كريل أليوخين، انتزع قبل ذلك في مهرجان BUEIFF Web Series الأرجنتيني جائزة أفضل دور نسائي، وفازت بالجائزة الممثلة الروسية، ماريا كوبيتوفا.

المصدر: لينتا.رو