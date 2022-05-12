بطرسبورغ تحتفل بالذكرى الـ135 لآلة بالاليكا الموسيقية الشعبية

تقيم أوركسترا "أندرييف" الأكاديمية الحكومية الروسية يوم 14 مايو حفلا موسيقيا كبيرا في فيلهارمونيا بطرسبورغ.

وذلك بمناسبة ذكرى مرور 135 عاما على تأسيس أوركسترا بالاليكا (الآلة ثلاثية الأوتارالموسيقية الروسية الشعبية) في روسيا.

وسيسمح برنامج الحفل بتتبع تاريخ تطوّر الآلة الموسيقية الشعبية بدءا من الألحان الشعبية البسيطة، غير المعقدة تماما ومرورا بموسيقى الملّحن الروسي الشعبي، فاسيلي أندرييف نفسه، وانتهاء بموسيقى الكلاسيكيات وموسيقى تشايكوفسكي وليادوف والموسيقى الأكثر حداثة.

صرح بذلك فنان الشعب دميتري خوخلوف، المدير الفني وقائد أوركسترا "أندرييف" الأكاديمي الذي أعاد إلى الأذهان أن العام الجاري سيشهد الاحتفالات التي ستقام بمناسبة الذكرى الـ135 لتأسيس أوركسترا "اندرييف" التي تضمنت، إلى جانب الآلات الموسيقية الشعبية الأخرى، آلة بالاليكا الموسيقية الوترية الشعبية.

يذكر أن المؤلف الموسيقي وعازف بالاليكا، فاسيلي أندرييف (1861 - 1918) قام بتحديث تلك الآلة الموسيقية الشعبية لتكون قادرة على أداء الألحان الحديثة. وقد أطلقت على الأوركسترا بعد وفاة مؤسسها اسم "اندرييف". أما بالاليكا نفسها فأطلقت عليها تسمية "بالاليكا أندرييفسكايا".

وبعد قيام أوركسترا "أندرييف" بجولة عالمية كبيرة أسست الجاليات الروسية في مختلف بلدان العالم، بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وغيرها، فرق بالاليكا الموسيقية المماثلة.

وقال قائد الأوركسترا إن الاحتفالات القادمة من شأنها ترويج الموسيقى الروسية والموسيقى الشعبية وبالاليكا بصورة خاصة داخل روسيا وخارجها.

المصدر: تاس