رشا هشام شربتجي تفاجئ الجمهور بشأن "كسر عضم"!

أعلنت المخرجة السورية رشا هشام شربتجي عن قرار شركة "كلاكيت ميديا" المنتجة لمسلسل "كسر عضم"، بعدم إنتاج جزء ثان من العمل، الذي لاقى صدى كبيرا في رمضان الماضي.

وكتبت شربتجي عبر صفتحها الخاصة على "فيسبوك": " أعظم أنواع الحصاد هو حصاد المحبة بعد التعب، وقد التمسناها بشكل كبير من شغف جمهورنا الكريم الذي دعَمَنا منذ بداية التصوير وحتى نهاية العرض".

وأضافت شربتجي :"كانت شراكة مميزة ورائعة مع شركة #كلاكيت التي قدمت كل الدعم لإنجاز هذا المسلسل لكننا ارتأينا أخيراً أن نعمل على مشروع آخر جديد بدلاً من صنع جزء آخر للمسلسل كيلا نقع في فخ التكرار وبحثاً عن مواضيع متجددة".

وكان مسلسل "كسر عضم" قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان الماضي بعد أن اتهم الكاتب فؤاد حميرة الشركة بسرقة الفكرة من نصه "حياة مالحة" الذي كان من المقرر إنتاجه عام 2011، ولاقى سيناريو العمل استحسان جزء كبير من الشارع العربي الذي اعتبر بأنه يمثل الحياة الاجتماعية ليس فقط في سوريا، إنما في عدة بلاد عربية تعاني من الفساد، وتصدر أبطاله التريند في سورية والوطن العربي.

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العمل من بطولة مجموعة من نجوم الدراما السورية: فايز قزق، كاريس بشار، نادين خوري، سامر إسماعيل، خالد القيش، نادين تحسين بيك، ومجموعة من الوجوه الشابة، تأليف علي معين الصالح، وإخراج رشا هشام شربتجي.

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المصدر: RT