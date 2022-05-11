فيلم"Avatar2" يدفع مستخدمي المنصات الاجتماعية لمقارنة أعمارهم بين الجزئين

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم مع العرض التشويقي الجديد لفيلم الخيال العلمي" Avatar2"، المقرر عرضه في صالات السينما نهاية العام الجاري.

ويفصل بين الجزء الجديد الذي تم طرح المشاهد الترويجية له والجزء الأول 13 عاما، ما دفع مستخدمي المنصات الاجتماعية لتداول مجموعة من الصورة ​​الساخرة التي تعبر عن عمر أبطال العمل منذ إصدار "Avatar" وحتى إصدار "Avatar 2" ، حيث قارنوا الجزء الأول بشكل الممثلة كيت وينسلت في بداية فيلم "تايتانيك"، والجزء الثاني لها كامرأة عجوز في الفيلم نفسه.

Me in 2009 Me in 2022

watching Avatar watching Avatar 2 pic.twitter.com/aFJCRxRAbz — GameSpot (@GameSpot) May 9, 2022

وذهب بعض المستخدمين لمقارنة أعمارهم منذ حضور الجزء الأول، وتساءلوا عن سبب تأخر الشركة المنتجة، إصدار الجزء الثاني الذي انتظره الكثيرون كل هذه السنوات.

Me in 2009 Me in 2022

watching Avatar watching Avatar 2 pic.twitter.com/c4ZJBn3ZXf — Shmoomba (@shmoomba) May 6, 2022

Me watching Me watching

Avatar in 2009. Avatar 2 in 2022. pic.twitter.com/Jdk0lPt7n5 — Ritesh Poddar (@RiteshP92818147) May 5, 2022

Yo viendo el tráiler de Avatar 2 pic.twitter.com/lV5wv9MJDu — JWulen (@JWulen) May 9, 2022

وحقق المقطع الدعائي أكثر من 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب، خلال يوم واحد، ويحمل الجزء الجديد اسم Avatar: The Way of" Water".

الفيلم من بطولة النجم سام ورثيجتون الذي يقوم بدور "جايك سولي" وزوي سالدانا التي تقوم بدور "نيتيري" ويضم الجزء الجديد النجمة كايت وينسلت وتدور أحداث الجزء الجديد حول جايك الذي يعيش حياة طبيعية على كوكب باندورا مع حبيبته نيتيري ولكن يحاول البشر مرة أخرى مهاجمة الكوكب ليعود الخطر من جديد.

وكان قد حقق فيلم Avatar بجزئه الأول أعلى إيرادات على الإطلاق في تاريخ الأفلام، حاصدا أكثر من 2.8 مليار دولار حول العالم.

المصدر: RT