مخرج روسي يصور فيلما عن رحلة المنطاد حول العالم

يحتفل بعيد ميلاده الـ55 المخرج والممثل الروسي، فيودور بوندارتشوك، الذي أخرج أكثر من 10 أفلام ومسلسلات تلفزيونية وأدى أيضا أكثر من 90 دورا سينمائيا.

وإنه يقوم حاليا بأداء دور الرحالة الروسي البارز، فيدور كونيوخوف في فيلم "سيد الريح " حول رحلة منطاد قام بها الرحالة.

وقد بدأ المخرج الروسي، إيغور فولوشين، في أبريل الماضي بتصوير فيلم "سيد الريح" حول رحلة فيودور كونيوخوف حول العالم. ويلعب فيه الدور الرئيسي، فيودور بوندارتشوك الذي قال:" يبدو أن كل الطرق في العالم قد قُطعت ورُسمت خرائط لها، وتتحول الرحلة إلى مكان ما بالطائرة أو القطار إلى حدث عادي، بينما من المثير للاهتمام اكتشاف مصير شخص أعاد روح الريادة والشعور بمعجزة إلى الرحلات الجغرافية، وهذا الشخص هو فيودور كونيوخوف رائد عصرنا، ومسافر بالمعنى الحقيقي للكلمة. إنها هدية عظيمة وشرف كبير أن أقوم بأداء دور مثل هذا البطل والتواصل معه استعدادا للتصوير".

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يذكر أن الرحالة الروسي الشهير، فيدور كونيوخوف قد حطم عام 2016 رقما قياسيا عالميا من خلال الطيران حول العالم في منطاد الهواء الساخن في 11 يوما. وكان هذا الحدث بمثابة الأساس لسيناريو فيلم " سيد الريح".

يذكر أن، فيودور بوندارتشوك، ولد يوم 9 مايو عام 1967 بموسكو في عائلة الممثلة، إيرينا سكوبتسيفا والمخرج السوفيتي الكبير، سيرغي بوندارتشوك الحائز جائزة "أوسكار" السينمائية الأمريكية لقاء إخراجه لفيلم "الحرب والسلم".

المصدر: تاس