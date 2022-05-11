مصر.. المخرج خالد يوسف يتعرض للانتقاد بعد إشعاله سيجارة داخل الطائرة

نشر المخرج المصري خالد يوسف صورتين له من داخل إحدى الطائرات عبر "فيسبوك" وهو يحمل بيده سيجارة مشتعلة، ما أثار الكثير من التعليقات من المتابعين بين مؤيد ومعارض.

وأكد يوسف أنه اضطر إلى إشعال سيجارة داخل الطائرة بسبب منعه من التدخين داخل صالة الانتظار بالمطار، وكتب أعلى الصورتين: "منعونا من التدخين في اللاونج، فاضطريت أحوش وأدخل جمعية وأقبضها الأول وأركب الطيارة دي عشان أدخن طول مدة الرحلة".

وأضاف: "ما أحلى التدخين وأنت طاير.. بصراحة هو بوست مكايدة بمناسبة واقعة الحاج رجب والتدخين".

وانهالت التعليقات على المنشور بين مؤيد ومعارض، وعلق أحد المتابعين قائلا: "دائما مبدع يا مهندس السينما المصرية.. حتى في المكايدة"، بينما هاجم آخر التدخين بالطائرة، قائلا: "إزاي مسموح حاليا بالتدخين داخل الطائرة".

وأشار يوسف من خلال الصور والعبارة التي كتبها قائلا: "بصراحة هو بوست مكايدة بمناسبة واقعة الحاج رجب والتدخين، ليقصد الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر من خلال أحد الشيوخ وهو يحاول نصح أحد المزارعين الذي يدعى الحاج رجب، بضرورة الإقلاع عن التدخين لأضراره الصحية وتحريمه دينيا".

وعقِب انتهاء الشيخ سعيد من محاولاته المضنية من أجل إثناء الحاج رجب عن التدخين والإقلاع عنه، وصف الحاج رجب بالمدخن العنيد.

المصدر: "القاهرة 24"