بيعت بـ 195 مليون دولار.. لوحة "مارلين مونرو" تطيح بـ"نساء الجزائر" (فيديو)

بيعت لوحة لوجه أسطورة هوليوود، مارلين مونرو، رسمها الفنان آندي وارهول، بمبلغ 195 مليون دولار، لتصبح القطعة الفنية الأغلى سعرا على الإطلاق من أعمال فناني القرن العشرين.

وكانت اللوحة، التي تحمل اسم "لقطة مارلين الزرقاء الرزينة"، قد رسمها وارهول عام 1964 مستعينا بصورة شهيرة للنجمة الأمريكية كمصدر إلهام.

ويعد هذا المبلغ أعلى سعر مدفوع على الإطلاق مقابل شراء عمل فني أمريكي، حسب ما أعلن مزاد "كريستنز" في نيويورك.

والمعروف أن لوحة مارلين مونرو التي كانت تحمل اسم "لقطة مارلين الزرقاء الرزينة"، ورسمها آندي وارهول في عام 1964، وقبل بيعها، كتبت صالة المزادات العالمية "كريستز" أن هذه اللوحة تعد واحدة من أندر الصور وأكثرها جمالا، وحددت قيمتها المادية بشكل تقديري بلغ 200 مليون دولار.

وتعد اللوحة التي تحاكي وجه مونرو عام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، واحدة من 5 لوحات رسمها وارهول لمونرو.

وبعد أن بيعت لوحة مارلين مونرو للفنان آندي وارهول بهذا المبلغ، أصبحت لوحة "نساء الجزائر" للفنان العالمي بابلو رويز بيكاسو،‏ أحد أشهر الفنانين في القرن العشرين، التي رسمها عام 1955، في المركز الثاني، في قائمة اللوحات الأغلى سعرا في القرن العشرين، ففي مزاد أقيم عام 2015 بيعت هذه اللوحة بمقابل 179.4 مليون دولار.

وفي قائمة اللوحات الأغلى سعرا في القرن العشرين أصبحت لوحة "جمجمة" التي رسمها جان ميشيل باسكيات عام 1982، في المركز الثالث، بعدما بيعت في مزاد عالمي من قبل بمبلغ 110.5 مليون دولار.

وبخلاف هذا، فلا تزال لوحة "سالفاتور موندي" للفنان ليوناردو دا فنتشي، التي تم بيعها في نوفمبر 2017، هي صاحبة الرقم القياسي في تحطيم كافة الأعمال في تاريخ المزادات من كافة الحقب، لكونها صاحبة الرقم الأغلى الذي بيعت به وهو 450.3 مليون دولار في مزاد لدار "كريستيز".

المصدر: وكالات + وسائل إعلام