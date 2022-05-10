مصر.. نقيب المهن التمثيلية يعلق على الهجمات والاتهامات الموجهة للفنان أحمد حلمي (فيديو)

علق نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي على الاتهامات الموجهة للفنان أحمد حلمي باستخدام ألفاظ جنسية في فيلمه الجديد "واحد تاني".

وقال نقيب المهن التمثيلية في مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم" المصرية: "توجد هيئة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية يعرض عليها الفيلم وهي التي تمنعه أو تجيزه، لكن الحملات المأجورة والكتائب الإلكترونية جاهزة دائما".

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وأضاف زكي: "يجب الانتباه إلى أن السينما صناعة قائمة على المنافسة، والمنافسة قائمة على ضرب المنافس أو بعض الإنتاج، وتشويه المنتج من أجل ضرب السوق الخاص به ليست لغة جديدة".

وتابع: "البعض يزعجه التأثير الذي أحدثه مسلسل "الاختيار" وأقول لهم نستعد بما هو أقوى وسوف نزيد جنونكم".

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد فيلم "واحد تاني" بطولة الفنان أحمد حلمي، الذي عرض مؤخرا ضمن أفلام موسم عيد الفطر.

واتهم المحامي صناع الفيلم في بلاغه بـ"الترويج للمثلية الجنسية وطالب بوقف عرضه في السينما ومحاكمة صناعه".

وذكر المحامي في بلاغه أيضا "أن الفيلم يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج للمثلية".

وتابع البلاغ: "هذه الأفعال تدل كأن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وبخاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا".

وفيلم "واحد تاني" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يفقد الشغف ويحاول استعادته من خلال لبوس مضيء، ويشارك في بطولته أحمد حلمي، وروبي، وعمرو عبد الجليل، وسيد رجب، ونسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك، وعمرو وهبة، ومحمد التاجي، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

المصدر: موقع "في الفن"