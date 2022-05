رحيل الممثلة الكورية الجنوبية الشهيرة كانغ سو - يون

توفيت الممثلة السينمائية الكورية الجنوبية الشهيرة كانغ سو - يون، بعد يومين من إصابتها بسكتة قلبية عن عمر 55 ناهز عاما.

وقالت عائلة الممثلة إن كانغ ماتت بسبب نزيف في الدماغ في الساعة الثالثة بعد الظهر في أحد المستشفيات في جنوب سيئول، حيث كانت تتلقى العلاج بعد أن فقدت الوعي في منزلها يوم الخميس.

وسوف يتم إقامة سرادق العزاء لها في مركز "سامسونغ" الطبي في سيئول، ومن المقرر إقامة مراسم الجنازة لوفاتها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وسوف تترأس كيم دونغ-هو الرئيسة السابقة لمجلس إدارة مهرجان بوسان السينمائي الدولي، لجنة الجنازة المكونة من شخصيات رئيسية في صناعة السينما.

وُلدت كانغ في سيئول العام 1966، وظهرت كممثلة لأول مرة على محطة "TBC" التلفزيونية المحلية في سن الرابعة، كما لعبت دور البطولة في عدد من المسلسلات والأفلام، وأصبحت من الممثلات الأطفال البارزات في الدولة.

وفي سن الحادية والعشرين فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي عن دورها في فيلم "The Surrogate Womb" للمخرج "إيم كوون-تيك" للعام 1987، وبذلك أصبحت أول ممثلة كورية تفوز بجوائز التمثيل في أحد أهم المهرجانات السينمائية الدولية الثلاث في العالم، وهي مهرجان "كان" والبندقية وبرلين.

كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان موسكو السينمائي الدولي بعد ذلك بعامين.

وبفضل الجوائز الدولية التي فازت بها، حصلت كانغ على لقب "النجمة العالمية" وأصبحت واحدة من أشهر الممثلات في البلاد.

ولعبت الراحلة دور البطولة بعد ذلك في العديد من الأفلام الناجحة، بما في ذلك "The Road To Race Track" ؜(1991)، و"Blue in You" ؜(1992)، و"Go Alone Like Musso's Horn" ؜(1995)، و"Girl's Night Out" ؜(1998).

وكانت أعمال كانغ التلفزيونية أقل من أعمالها السينمائية، لكنها شاركت في العديد من أنجح المسلسلات الدرامية، حيث شاركت في المسلسل الدرامي الناجح "Diary of High School Student" ؜(؜1983-1986) الذي تم بثه على قناة "KBS"، ولعبت دور البطولة في المسلسل الدرامي التاريخي السياسي "Ladies of the Palace" ؜(2001) والذي تم بثه على قناة "SBS" وكان أعلى المسلسلات التلفزيونية تقييما في ذلك العام.

ثم شغلت منصب المدير التنفيذي المشارك لمجلس مهرجان بوسان السينمائي الدولي من العام 2015 إلى العام 2017.

وكان من المقرر أن تستأنف مسيرتها الفنية بالمشاركة في فيلم "Jung-E" من إنتاج شركة "نتفليكس" ومن إخراج "يون سانغ - هو"، بعد حوالي 10 سنوات من مشاركتها في الفيلم المستقل القصير "Jury" في عام 2013، لكن وافتها المنية.

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية