 
مباشر

الفنان حسن يوسف يرد على تسريب فيديو له برفقة زوجته شمس البارودي بأحد المطاعم

الثقافة والفن

الفنان حسن يوسف يرد على تسريب فيديو له برفقة زوجته شمس البارودي بأحد المطاعم
SOCIAL MEDIA
الفنان المصري حسن يوسف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sz71

علق الفنان المصري حسن يوسف على الفيديو المنتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه برفقة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي في أحد المطاعم الشهيرة.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "صاحب المطعم مالوش حق، اللي كان عازمنا ابن أخت الحاجة، قبل كورونا بمناسبة عيد زواجنا وكان عاملنا مفاجئة".

وأضاف: "اتفق معانا يعمل مكان خاص، لكنه انتهز الفرصة وجاب موسيقى وتصوير، واعتبرناها محبة، وقال بصوركم عشان أوري الفيديو لأمي، تعاطفت معاه باعتباره بار بأمه، لكنه استغل وجودنا في عمل دعاية للمطعم بتاعه".

ومن ناحيتها قالت الفنانة شمس البارودي، إنها وزوجها مستاءان جدا من نشر الفيديو، وأضافت: "استحلفناه محدش يشوف الفيديو غير والدته، وكلمته بعدها وبطل ينزل الفيديو، لكن بعدها نزل الفيديو تاني اليومين دول".

المصدر: "مصراوي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا