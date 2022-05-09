الفنان حسن يوسف يرد على تسريب فيديو له برفقة زوجته شمس البارودي بأحد المطاعم

علق الفنان المصري حسن يوسف على الفيديو المنتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه برفقة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي في أحد المطاعم الشهيرة.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "صاحب المطعم مالوش حق، اللي كان عازمنا ابن أخت الحاجة، قبل كورونا بمناسبة عيد زواجنا وكان عاملنا مفاجئة".

وأضاف: "اتفق معانا يعمل مكان خاص، لكنه انتهز الفرصة وجاب موسيقى وتصوير، واعتبرناها محبة، وقال بصوركم عشان أوري الفيديو لأمي، تعاطفت معاه باعتباره بار بأمه، لكنه استغل وجودنا في عمل دعاية للمطعم بتاعه".

ومن ناحيتها قالت الفنانة شمس البارودي، إنها وزوجها مستاءان جدا من نشر الفيديو، وأضافت: "استحلفناه محدش يشوف الفيديو غير والدته، وكلمته بعدها وبطل ينزل الفيديو، لكن بعدها نزل الفيديو تاني اليومين دول".

المصدر: "مصراوي"