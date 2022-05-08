نجوم الفن ينعون ضحايا الهجوم الإرهابي في سيناء

نعى نجوم الفن في الوطن العربي ضحايا الهجوم الإرهابي في سيناء الذي وقع أمس في إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة، وأسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانون مع الحدث إنسانيا، حيث توجه عدد من المشاهير إلى مشاركة التعازي مع أسر الضحايا عبر حساباتهم الشخصية.

وكتبت المغنية شيرين عبد الوهاب في تغريدة على "تويتر"، "‏الله يرحمكم يا أبطال لن ننساكم رحم الله شهداء الوطن، وأدعم دولتي ومؤسساتها في حربها ضد الإرهاب، تحيا مصر ورئيسها وجيشها وشعبها وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء، واتمني الشفاء العاجل للمصابين، اللهم احفظ مصر وشعبها".

وشاركت الفنانة ناديا الجندي أهالي الضحايا في مصابهم وتمنت الشفاء العاجل لكل المصابين:

وقدمت الفنانة نبيلة عبيد التعازي، عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستغرام": "ونعزى أنفسنا بمصابنا الأليم ونرجو من الله أن ينزل الصبر والسكينه والسلوان على قلوب أهاليكم، ندعو الله ان يرينا في قتلتكم المجرمين أشد العقاب اللهم امين يا رب العالمين".

وشاركت المغنية اللبنانية إليسا شعب مصر التعازي في تغريد على تويتر وكتبت:

تعازي الحارة لكل شعب مصر وجيشها على الحادث البشع اللي صار بسيناء والله يحمي مصر وأهلها وجيشها من كل شر — Elissa (@elissakh) May 8, 2022

وتوجه نقيب المهن الموسيقى في مصر الفنان هاني شاكر إلى الشعب المصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا: "الرحمة لشهدائنا الأبطال.

وشاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها بتغريدة معلقة: الإرهاب لن يغلب مصرو المصريين.

أنعي ببالغ الأسى شهداء القوات المسلحة فى الحادث الإرهابي بشمال سيناء و اتمنى الشفاء لكل الجرحى #تحيا_مصر الأرهاب لن يغلب مصر والمصريين .. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) May 7, 2022

وكتب الفنان نبيل حلفاوي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "وما زالت مصر تدفع من دماء أطهر وأشرف أبنائها ثمنا لحماية شعبها واستقرارها، هنيئا لكم الجنة يا أبطال وأنتم عند ربكم أحياء ترزقون، ألهم الله ذويكم الصبر على ألم الفراق وأنعم عليهم بالسكينة والسلوان".

المصدر:Social media