الولايات المتحدة.. بيع رواية "غاتسبي العظيم" بـ67200 دولار في مزاد عالمي

بيعت رواية "غاتسبي العظيم" للكاتب الأمريكي الشهير فرنسيس سكوت فيتزغيرالد في مزاد عالمي بمبلغ 67200 دولار، وهي النسخة التي نشرت في نيويورك من قبل تشارلز سكريبنر عام 1925.

وكانت هذه النسخة من رواية "غاتسبي العظيم" التي تعود إلى 97 عاما، أي أنها أوشكت على مرور 100 عام على كتابتها، قد تم طرحها للبيع في المزاد بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 50 ألف دولار، لكنها حطمت الحد الأقصى المتوقع لها، بفارق 17 ألف دولار.

وتعتبر هذه الرواية واحدة من كلاسيكيات الأدب الأمريكي وإحدى أهم الوثائق الأدبية، لكونها أرخت ظلالها في عقد العشرينات، وهي فترة مفصلية شكلت نقطة تحول في حياة الأمريكيين، أخلاقيا وماديا واجتماعيا، أطلق عليها فيتزغيرالد اسم "عصر الجاز"، فأضحى المسمى فيما بعد المصطلح المعتمد في الدوائر الأدبية الأكاديمية منها وغير الأكاديمية.

المصدر: وكالات