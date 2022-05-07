إيطاليا.. العثور على أجزاء تماثيل عمالقة أثرية ضخمة في سردينيا تعود للقرن التاسع قبل الميلاد

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية العثور على أجزاء من تماثيل "عمالقة جبل براما" المنحوتة من الحجر الجيري في جزيرة سردينيا، يعود تاريخها إلى القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجزاء التي عثر عليها هي لتمثالي مصارعين بسبب الدرع المنحني الذي يغطي جسديهما.

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وأضافت أنهما يشبهان تمثالين آخرين تم اكتشافهما على بعد أمتار قليلة في عام 2014 ويتم عرضهما حاليا في أحد المتاحف.

وقال وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني إنه "اكتشاف استثنائي ستتبعه اكتشافات أخرى".

وتم اكتشاف هذه الآثار بعد أيام قليلة من استئناف حملة التنقيب في مقبرة "جبال براما" في قرية كابراس، حيث تم العثور على تماثيل يبلغ ارتفاعها حوالي 2.5 متر لأول مرة في عام 1974.

تنتمي هذه المنحوتات القديمة إلى حضارة نوراجيك التي كانت موجودة في سردينيا لعدة قرون.

المصدر: "تاس"