الفنانة التونسية بثينة محمد: قرار سجني 3 سنوات دمّرني

قالت الفنانة والمغنية التونسية بثينة محمد إنها صدمت بالقرار الصادر في قضيتها المعروفة إعلاميا بـ"الكوكايين"، والقاضي بسجنها 3 سنوات.

وقالت بثينة: "أنا مصدومة.. لم أتلق استدعاء لحضور الجلسة، وتلقيت خبر قرار سجني على فيسبوك.. أنا لم أغادر تونس ولا مبرر لهروبي".

وأضافت: ''حوكمت بـ3 سنوات سجنا في حين أنني لست متورطة في أي قضية.. في حقي شبهة استهلاك.. فهل من المعقول أن يصدر قرار مماثل ضدي؟ أنا أطلب منهم اليوم نشر الوثائق والمستندات للرأي العام، ومستعدة للمحاكمة في حال ثبتت تهمة الترويج".

وتابعت: ''لم أهرب ومقتنعة أنني لست مذنبة.. ولن أسلم نفسي في الوقت الحالي سأقدم اعتراضا على الحكم وفي حال تعيين جلسة سأكون في الموعد".

وتحقق السلطات في تونس، مع الفنانة بثينة محمد الفنان نور شيبة وابن حارس مرمی سابق دولي وشخصين آخرين في قضية تعاطي وترويج الكوكايين.

المصدر: "موازييك"