هجوم على مسرحية كويتية بسبب مصطلحات "هابطة"!
تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لموجة من الانتقادات بسبب مسرحيتها "حلم أمينة" لاستخدام مصطلحات وصفها البعض بـ"الهابطة".
وبدأ عرض مسرحية "حلم أمينة"، التي تقدم فيها إلهام الفضالة شخصية "أمينة"، في اليوم الأول من عيد الفطر على منصة "أوان" الرقمية، التي أطلقتها مؤسسة دبي للإعلام، العام 2011، والتي تدور أحداثها حول كيفية تعاطي عائلة أمينة مع خبر انتشار فيروس يصيب النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن الـ45 عاما.
ياعمي انت معلوماتك غلط المسرحيه ما انعرضت على جمهور انعرضت عرض واحد يسمونها مسرحيه تلفزيونيه يصورونها ويبيعونها على منصات ولفوا يبيعونها على منصات وايد ما اشتروها لسوء المحتوى ومالقوا الا منصة اوان وصابني ارتفاع ضغط منها مع ان طول عمري عندي ضغط نازي#حلم_امينهpic.twitter.com/h1WB4r0sOA— مي العيدان (@mayal3eidan) May 5, 2022
وتم انتقاد محتوى المسرحية والنص، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الألفاظ التي نطقها أبطال المسرحية، من بينها وصف الممثلة إيمان الفيصل، التي تؤدي دور ابنة أمينة، عائلتها ونفسها بكلمة "زبالة"، و"عائلة هابطة"، و"عائلة نجسة"، بالإضافة إلى تصريحها برغبتها في الخضوع لجلسة ليزر لإزالة شعر وجهها.
مسرحيه حلم امينه هابطه وايد شلون نودي اعيالنا واهلنا وهالالفاظ فيها الفاظ شوارعيه حسبالهم كوميديا !!! قله حيااااا ومستفزه لازم يوقفونها— 💎 أ. أنــوار الحســاوي (@ianwaaro) May 5, 2022
#حلم_أمينه— omar 🎬 (@omarmohammed40) April 29, 2022
مشكلة لمن تقعد تحلب في شيء سيء اصلا وتحسب انه له جمهور منتظر اللحظة الي تعلن فيها مثلا عن موسم جديد
موسمين من مسلسل امينة حاف و الحين مسرحية حلم امينة ، و بكرا كابوس امينة و بعده امينة وش زينها و الى مالا نهاية pic.twitter.com/YPoUHGGskN
المصدر: RT