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هجوم على مسرحية كويتية بسبب مصطلحات "هابطة"!

الثقافة والفن

هجوم على مسرحية كويتية بسبب مصطلحات
مسرحية "حلم أمينة"
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تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لموجة من الانتقادات بسبب مسرحيتها "حلم أمينة" لاستخدام مصطلحات وصفها البعض بـ"الهابطة".

وبدأ عرض مسرحية "حلم أمينة"، التي تقدم فيها إلهام الفضالة شخصية "أمينة"، في اليوم الأول من عيد الفطر على منصة "أوان" الرقمية، التي أطلقتها مؤسسة دبي للإعلام، العام 2011، والتي تدور أحداثها حول كيفية تعاطي عائلة أمينة مع خبر انتشار فيروس يصيب النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن الـ45 عاما.

وتم انتقاد محتوى المسرحية والنص، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الألفاظ التي نطقها أبطال المسرحية، من بينها وصف الممثلة إيمان الفيصل، التي تؤدي دور ابنة أمينة، عائلتها ونفسها بكلمة "زبالة"، و"عائلة هابطة"، و"عائلة نجسة"، بالإضافة إلى تصريحها برغبتها في الخضوع لجلسة ليزر لإزالة شعر وجهها.

المصدر: RT

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