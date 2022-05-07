الفنان خالد الصاوي يكشف كواليس تأديته لدور القيادي الإخواني خيرت الشاطر في "الاختيار 3"

كشف الفنان المصري، خالد الصاوي، عن كواليس تأديته لدور القيادي الإخواني خيرت الشاطر في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض خلال شهر رمضان لهذا العام.

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وخلال لقاء في برنامج "بيت للكل"، أشار خالد الصاوي إلى أنه "عاصر هذه الأحداث التي قدمت خلال المسلسل"، متابعا: "مش بس عاصرت..أنا كمان كنت مندمج مع الأحداث دي، وكنت موجود في الشارع، وبطالب زي الناس ببكرة جديد ونظام جديد ودولة جديدة".

وأوضح الصاوي أنه "قدم بعض الشخصيات التاريخية التي عاشت في فترة قريبة، مثل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والكاتب الصحفي مصطفى أمين والشاعر أحمد فؤاد نجم".

وأضاف الفنان المصري: "أنا عملت ده قبل كده، لكن كل حاجة لها ظروفها، لأن هنا مشاعر الناس مش صافية..لأنه ممكن يكون بيتفرج عليك بغير أريحية..لأنه أخد طوبة في دماغه قبل كده، وممكن يكون بيتفرج واتضرب عليه نار قبل كده"، مضيفا: "أنا عندي مخزون من الذكريات المباشرة مع الإخوان، ومع القيادات بتاعتها كلها، وبالتالي أول حاجة كان لازم أعملها إني أنحي ده على جنب، وإلا هيبقى الممثل بيشتغل بروباجندا وماسك ميكرفون بيقول الناس دي وحشة، وخلي بالك متشربش معاهم وأنا مش هعمل كده".

وأكمل خالد الصاوي :"أنا ممكن أعمل ده في الميديا كناشط أو كمواطن ثائر، لكن معملوش كممثل ولو عملته كممثل هيبوظ".

المصدر: "الوطن"